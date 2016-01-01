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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: معظم قادة الناتو يطالبون بعضوية كييف سريعا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:08 م
بيترو بوروشينكو الرئيس
بيترو بوروشينكو الرئيس الأوكراني
أش أ
قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو، الجمعة، إن معظم قادة الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) دعوا خلال قمة بروكسل إلى الاعتراف بأوكرانيا عضوًا في الحلف على وجه السرعة.

وأضاف بوروشنكو أن "أغلبية مطلقة من دول الناتو لم تكتف بالمطالبة بتعجيل وتيرة إتمام عضوية أوكرانيا بالحلف وإنما زادت على ذلك بالاعتراف بأنه كان من الخطأ جلوس أوكرانيا إلى الطاولة بين أعضاء الناتو دونما عضوية. لأن دور أوكرانيا وما تقوم به هو غاية في الأهمية في الدفاع عن الجناح الشرقي للحلف".

وتابع الرئيس الأوكراني بأن بلاده تفعل الكثير لتوفير الأمن في أوروبا، كما يقرّ بذلك شركاؤها. حسبما نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء.

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