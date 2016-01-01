أمريكا ترفع الحظر عن التعامل مع كبرى شركات الإتصالات الصينية

رفعت الإدارة الأمريكية، الجمعة، بشكل رسمي حظرًا كان مفروضا على شركات أمريكية فيما يتعلق بالبيع لعملاق تكنولوجيا الاتصالات الصينية (زد تي إي) بعد أن توصلت الأخيرة إلى اتفاق لإنعاش تجارتها.



جاء ذلك الاتفاق وسط موجة من النقد من جانب المشرعين الجمهوريين، وبعد سنوات من التحذيرات بشأن (زد تي إي) من جانب المجتمع الاستخباراتي. حسبما ذكرت صحيفة (ذي هيل الأمريكية).



وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، أن رفع الحظر لم يأت إلا بعد عقوبات شديدة، قائلا "بينما قمنا برفع الحظر عن (زد تي إي)،فإن الوزارة ستظل يقظة إذْ نراقب عن كثب أفعال العملاق الصيني لضمان امتثاله لكافة القوانين واللوائح الأمريكية".



وكانت وزارة التجارة الأمريكية فرضت الحظر في شهر أبريل الماضي، بدعوى أن (زد تي إي) قد كذبت فيما يتعلق بإجابتها على أسئلة تتعلق بانتهاكات قامت بها للعقوبات المفروضة على كل من كوريا الشمالية وإيران.



ويتطلب الاتفاق الجديد أن تدفع (زد تي إي) مبلغا قيمته 1.4 مليار دولار على سبيل التغريم. وقالت وزارة التجارة في بيانها إن الشركة الصينية قد حوّلت مبلغ 400 مليون دولار إلى بنك أمريكي اليوم الجمعة.