ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أمريكا ترفع الحظر عن التعامل مع كبرى شركات الإتصالات الصينية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:07 م
شركة تكنولوجيا الاتصالات
شركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية زد تي إي
أش أ
رفعت الإدارة الأمريكية، الجمعة، بشكل رسمي حظرًا كان مفروضا على شركات أمريكية فيما يتعلق بالبيع لعملاق تكنولوجيا الاتصالات الصينية (زد تي إي) بعد أن توصلت الأخيرة إلى اتفاق لإنعاش تجارتها.

جاء ذلك الاتفاق وسط موجة من النقد من جانب المشرعين الجمهوريين، وبعد سنوات من التحذيرات بشأن (زد تي إي) من جانب المجتمع الاستخباراتي. حسبما ذكرت صحيفة (ذي هيل الأمريكية).

وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، أن رفع الحظر لم يأت إلا بعد عقوبات شديدة، قائلا "بينما قمنا برفع الحظر عن (زد تي إي)،فإن الوزارة ستظل يقظة إذْ نراقب عن كثب أفعال العملاق الصيني لضمان امتثاله لكافة القوانين واللوائح الأمريكية".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية فرضت الحظر في شهر أبريل الماضي، بدعوى أن (زد تي إي) قد كذبت فيما يتعلق بإجابتها على أسئلة تتعلق بانتهاكات قامت بها للعقوبات المفروضة على كل من كوريا الشمالية وإيران.

ويتطلب الاتفاق الجديد أن تدفع (زد تي إي) مبلغا قيمته 1.4 مليار دولار على سبيل التغريم. وقالت وزارة التجارة في بيانها إن الشركة الصينية قد حوّلت مبلغ 400 مليون دولار إلى بنك أمريكي اليوم الجمعة.

ترشيحاتنا

تعرف على طريقة ضبط معدل السكر في الدم .. فيديو

أحد الناجين من حادث قطار البدرشين: شاهدت الموت بعيني.. فيديو

احد مصابي حادث البدرشين: القطار كان يسير بأقصى سرعة

ألبيول: صفقة رونالدو وقدوم انشيلوتي يفيدان الكالتشيو

الإسعاف تكشف عن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار البدرشين

السرطان ينهش وجه عصام.. ووالدته تناشد الرئيس بعلاجه في الخارج.. صور

النجاح من رحم المعاناة .. أبطال الثانوية العامة يسردون قصص كفاحهم..هاجر :إحنا على قدنا وبنزل أساعد أبويا في الغيط.. محمود : بساعد والدتي في بيع الأنابيب بعد وفاه والدي وأفخر أنني ابن لهذه السيدة

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حادث قطار البدرشين

بلطجي يستغل كلبا شرسا لتمزيق جسد شاب.. فيديو

قنوات عربية تتنافس على شراء حقوق الدوري المصري

ريال مدريد يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار

رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في حادث قطار البدرشين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى الهرم .. فيديووصور

فيديو

صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو
محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل
أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو
استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو
استشاري يكشف أسباب عدم التئام جروح مريض السكر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟