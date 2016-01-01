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كأس العالم

ليفربول يعلن ثالث صفقاته قبل الموسم الجديد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:00 م
ليفربول
ليفربول
عمرو ابوبكر
أعلن نادي ليفربول الانجليزي، ثالث صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وعلى حسب بيان ليفربول الرسمي، فإن النادي قد تعاقد مع اللاعب الدولي السويسري "شيردان شاكيري" قادمًا من نادي ستوك سيتي.

وأشار البيان إلى أن صاحب الـ"26" عامًا قد اجتاز الفحص الطبي، ووقع على عقود انضمامه للفريق الأول، حيث يرتدي القميص رقم 23.

وكان الريدز قد تعاقد مع الثنائي "نابي كيتا" قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، بالإضافة إلى "فابينيو" قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن "شاكيري" قد وقع على عقدًا مدته خمس سنوات، بينما كلفت الصفقة خزائن النادي 13 مليون جنيه إسترليني.

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