ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مستشار المفتي: أغنية القلب يعشق كل جميل تبكي السامعين.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:40 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، إن هناك أغاني تخاطب المشاعر لكن غير مبتذلة، مضيفا أن أغنية أم كلثوم "القلب يعشق كل جميل" تحدثت عن رب العزة، وسيدنا النبي، والبيت المعمور، والروضة الشريفة، وعندما نسمعه قد نبكي.

وأضاف مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن هناك بعض الأغاني تجعل الإنسان أسلوبه مبتذل، وكلما زادت المشاعر من التدنى تقل الأخلاق وهذه أشياء مذمومة.

وأوضح أن الغناء مجرد كلام حسن وقبيح، فإما كلمات مهذبة وألفاظ مقبولة وهذا جائز سماعه بشرط ألا يكون مع الغناء رقص أو اختلاط الرجال بالنساء.


ترشيحاتنا

احد مصابي حادث البدرشين: القطار كان يسير بأقصى سرعة

أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو

تناول كوبا من عصير البقدونس واكتشف تأثيره على المعدة

الاهلي يستقر علي إعارة باكا وبركات وحمودي والشيخ

من قلب حادث قطار البدرشين.. محمد يتحدى الموت ويحتضن لعبة ابنته.. صور

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2018.. 95% للطب.. و80% للهندسة

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

مدرب كرواتيا يضع المغرب ضمن أفضل 3 منتخبات بالمونديال

الفيفا يدعو رئيس الاتحاد السكندري لحضور نهائي المونديال

رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في حادث قطار البدرشين

استشاري يكشف أسباب عدم التئام جروح مريض السكر.. فيديو

السرطان ينهش وجه عصام.. ووالدته تناشد الرئيس بعلاجه في الخارج.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

فيديو

6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف
صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو
محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل
أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو
استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟