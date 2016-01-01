مستشار المفتي: أغنية القلب يعشق كل جميل تبكي السامعين.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، إن هناك أغاني تخاطب المشاعر لكن غير مبتذلة، مضيفا أن أغنية أم كلثوم "القلب يعشق كل جميل" تحدثت عن رب العزة، وسيدنا النبي، والبيت المعمور، والروضة الشريفة، وعندما نسمعه قد نبكي.



وأضاف مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن هناك بعض الأغاني تجعل الإنسان أسلوبه مبتذل، وكلما زادت المشاعر من التدنى تقل الأخلاق وهذه أشياء مذمومة.



وأوضح أن الغناء مجرد كلام حسن وقبيح، فإما كلمات مهذبة وألفاظ مقبولة وهذا جائز سماعه بشرط ألا يكون مع الغناء رقص أو اختلاط الرجال بالنساء.





