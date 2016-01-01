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القيادة والتنمية ودور الشباب ندوة بمعسكر الرياضة بكفر الشيخ

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:24 م
القيادة والتنمية
"القيادة والتنمية ودور الشباب" ندوة بمعسكر الرياضة
محمود زيدان
استضاف معسكر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بمصيف بلطيم، اليوم، ندوة تثقيفية، تحت عنوان " القيادة والتنمية ودور الشباب"، بهدف تثقيف الفتيات المشاركات في الفوج الأول للمعسكر والبالغ عددهن 90 فتاة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى الطنباري، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد الغتوري، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعبد المنعم الكناني، مدير المعسكر.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أهمية دور المرأة خلال المرحلة القادمة ودور الشباب في القضايا القومية، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة ومديرية الشباب والرياضة ونوادي المرأة بمراكز الشباب فب مختلف المراكز.
القيادة والتنمية ودور الشباب ندوة بمعسكر الرياضة بكفر الشيخ
القيادة والتنمية ودور الشباب ندوة بمعسكر الرياضة بكفر الشيخ
القيادة والتنمية ودور الشباب ندوة بمعسكر الرياضة بكفر الشيخ
القيادة والتنمية ودور الشباب ندوة بمعسكر الرياضة بكفر الشيخ
القيادة والتنمية ودور الشباب ندوة بمعسكر الرياضة بكفر الشيخ

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