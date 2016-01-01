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كأس العالم

راكيتيتش: كل كرواتيا ستواجه فرنسا في نهائي المونديال

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:29 م
صدى البلد
قال إيفان راكيتيتش لاعب المنتخب الكرواتي لكرة القدم إن كل كرواتيا ستكون في قلوب وعقول لاعبي المنتخب عندما يواجهون المنتخب الفرنسي بعد غد الأحد في نهائي كأس العالم 2018

وأضاف لاعب وسط فريق برشلونة في إشارة إلى التعداد السكاني بكرواتيا:" إنها مباراة تاريخية لكل شخص. سيكون هناك 5ر4 مليون كرواتي في الملعب، وأن هناك ارتباط وعلاقة خاصة بهذا البلد. عندما ترتدي هذا القميص المقدس تصبح شخصا آخر"، وتابع: "إذا كان هناك ملعب يتسع إلى 5ر4 مليون سيمتلئ" وأن الرسائل التي يتلقاها تظهر الدعم الذي يتخطى بكثير حدود بلد البلقان الصغيرة.

وأشار إلى "لدي شعور أن مئات الملايين يشجعوننا- هناك رسائل من جميع أركان العالم الأربعة. لقد وصلنا إلى قلوب شعوب العالم وهو ما يظهر أننا نستحق الوصول للنهائي".

وقال راكيتيتش إن كرواتيا لديها احترام كبير للمنتخب الفرنسي، وأن المباراة ليست للثأر من الخسارة في الدور قبل النهائي بمونديال 1998 لأن كل اللاعبين الذين كانوا يلعبون وقتها ليسوا متواجدين الآن، مضيفا "إنه سيرحب بالاعتزال إذا كان هذا ثمن حمل الكأس في ملعب لوجنيكي بموسكو، وأن هذا لا يهم سواء كان سيلعب كأساسي أو كبديل"، وتابع :" عندما بدأت مسيرتي الدولية كان لدي حلم اللعب في نهائي بطولة كبرى كل عامين. ولكني أعتبر الوصول لمثل هذه المباراة النهائية يفي بكل شيء".

وأضاف :"هذه أكبر مباراة في حياتنا ونريد أن نترك الملعب ورؤوسنا مرفوعة".

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