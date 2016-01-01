طفلة مشردة تقاوم الأمطار لإكمال دراستها بالشارع .. فيديو

في مشهد مؤثر سجلته احدى الكاميرات، جلست فتاة صغيرة وهي تقاوم الامطار لاكمال واجبها المدرسي قبل ذهابها إلى المدرسة، وهي جالسة بجوار أمها النائمة في الشارع وسط مياه الأمطار.



تظهر اللقطات لورينالي إيلين دولفو ، 8 سنوات ، وهي تجلس خارج مبنى سكني في مانيلا ، الفلبين ، صباح الجمعة الماضية في حوالي الساعة السابعة صباحًا، والامطار تنهال على جسدها الضعيف، اثناء أداء واجبها المدرسي بجوار أمها النائمة على الرصيف.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت أمها إلين ، 40 عاما ، وأختها ألكسندرا ، البالغ عددهم أربعة ، نائمين بجوار مبنى ، بعد أن أصبحوا في الآونة الأخيرة مشردين عندما أصبح الأب والزوج جيري البالغ من العمر 42 عاما مريضا.



على الرغم من الظروف المؤسفة ، كانت إلين مصممة على إنهاء عملها المدرسي، حيث غطت عملها في معطف، أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح.



يمكن رؤية "إيلين" الصغيرة التي تحاول أن تحاوط صفحات كتابها بينما تهب الرياح القوية عليها.



ومع هطول المطر عليها ، تقترب إيلين من الكتابة فوق الصفحة، بينما تكتب بقلم رصاصها بينما تستمر في وضع غطاء فوق رأسها لإيقاف الماء عن تدمير كتابها المدرسي.



وأخبرت إيلين المارة رولاندو فيلانويفا أنها تريد أن تكون في قمة صفها وأن تحصل على وظيفة جيدة لمساعدة عائلتها.





