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كأس العالم

ساوثجيت: العطلة الشتوية ليست عاملا مؤثرا للمنتخب الإنجليزي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:32 م
صدى البلد
رفض جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم الادعاءات بأن عدم وجود فترة الراحة الشتوية في كرة القدم الإنجليزية أثرت على الجانب البدني في البطولة.

وقال ساوثجيت، اليوم الجمعة :"العطلة الشتوية ستساعد فيما يتعلق بقلة الاصابات في المصف الثاني من الموسم".

وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من المواجهة المرتقبة بين إنجلترا وبلجيكا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

وأضاف ساوثجيت:" ولكنني شعرت بوجود القليل من الخرافة فيما يتعلق باللياقة البدنية قبل البطولة عندما يتعلق الأمر بالعطلات الشتوية".

ومن المقرر أن يمنح الدوري الإنجليزي الممتاز الأندية المشاركة راحة عشرة أيام بداية من موسم 2019 / 2020 في خطوة يعتقد من خلالها الاتحاد الإنجليزي إنها ستساعد المنتخب الإنجليزي على تحقيق النجاحات في بطولات كأس العالم والبطولات الأوروبية.

وقال ساوثجيت إن الراحة ستكون مفيدة أيضا للفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا لم يكن الموضوع الرئيسي بالنسبة له مع المنتخب الوطني، ولم يكن من قبل عاملا مؤثرا، عندما كان لاعبا في المنتخب.

وقال ساوثجيت:" لقد عملنا بكد خلال هذا الصيف. أعطينا اللاعبين راحة اسبوعا قبل أن يبدأوا، ولكنهم كانوا في حالة جيدة بسبب هذا".

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