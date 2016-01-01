منتخب كرواتيا يرتدي زيه التقليدي أمام نظيره الفرنسي في النهائي

يرتدي المنتخب الكرواتي لكرة القدم زيه التقليدي المكون من مربعات حمراء وبيضاء مثل رقعة الشطرنج في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي ستقام بعد غد الأحد، بينما سيلعب المنتخب الفرنسي بقميصه التقليدي ذو اللون الأزرق، وفقا لما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة.



ويعتبر زي المنتخب الكرواتي الأساسي أكثر شهرة، ويمكن تذكره بسهولة ولكن بسبب تصادم الألوان لم يرتديه المنتخب سوى مرة واحدة في البطولة المقامة حاليا بروسيا.



كان هذا في المباراة الافتتاحية التي فاز بها المنتخب الكرواتي أمام نظيره النيجيري، وبعد ذلك ارتدى المنتخب الكرواتي زيه ذو اللون الأزرق الداكن، وحقق انتصارات على منتخبات الأرجنتين وأيسلندا والدنمارك وروسيا وإنجلترا.



وتعبر المربعات الحمراء والبيضاء عن الفخر الوطني في كرواتيا، وبعد الفوز على المنتخب الإنجليزي في الدور قبل النهائي، تم تصوير الحكومة الكاملة لرئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش مرتدين القمصان التقليدية للمنتخب.



