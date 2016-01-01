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فن

نيللى كريم كالأميرات فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:13 م
صدى البلد
محمد نبيل
ظهرت النجمة نيللى كريم كالأميرات فى أحدث جلسة تصوير لها مع إحدى شركات المجوهرات العالمية، ونالت الصور إعجاب متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعى.

نيللى قدمت أحد أنجح مسلسلات موسم دراما رمضان الماضي تحت عنوان اختفاء، وتعاونت فيه مع المخرج أحمد مدحت.

يذكر أن مسلسل "اختفاء" تدور أحداثه حول "فريد"، دكتورة جامعية في روسيا، تعيش مع زوجها ولكنه يختفي فجأة، لتبدأ رحلة البحث عنه لتكتشف أمورا لم تكن على علم بها.
نيللى كريم كالأميرات فى أحدث جلسة تصوير

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