مارتينيز: المنتخب البلجيكي يريد إنهاء المونديال مرفوع الرأس

أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم إن فريق بلاده يريد أن ينهي مسيرته في المونديال مرفوع الرأس، وأنه لن يقوم بإجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق الأساسية.



ويلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الإنجليزي غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حاليا بروسيا.



وقال مارتينيز :"نريد أن نفوز ولذلك سنقوم بالدفع بالتشكيلة المثالية. ولكن يمكن أن نقوم بإجراء بعض التعديلات".



واضاف :" كل مشجع بلجيكي لكرة القدم يستحق الشعور بالفوز في نهاية البطولة".



من جانبه قال المدافع أكسيل فيتسل :"لم نكن نريد العودة إلى سان بطرسبرج" ، وهي المباراة التي خسروا فيها في الدور قبل النهائي، ولكنه قال إن الفريق سيكون متحمس للغاية لأنه "من المهم ان ننهي البطولة في المركز الثالث".



وقال إن الفريق يريد أن يمنح المدرب، الذي أتم عامه الـ45 اليوم الجمعة، هدية عيد ميلاده من خلال الفوز بالمباراة.





