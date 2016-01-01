طارق حامد يتقاضى 50 % من قيمة عقده مع الزمالك

حرص طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي التواجد في مقر النادي الأبيض اليوم.



يأتي هذا من أجل حصول اللاعب على مقدم التعاقد مع القلعة البيضاء بعد تجديد عقده بالأمس لمدة ثلاثة مواسم.



وحضر اللاعب إلى مقر النادي وحصل على 50% من قيمة عقده مع القلعة البيضاء بناء على اتفاقه مع أحمد مرتضى عضو المجلس السابق أثناء التجديد.



يذكر أن طارق حامد سيحصل على 7.5 مليون جنيه من النادي بخلاف 5 ملايين سيسددها تركي ال الشيخ للاعب.

