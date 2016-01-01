صدى البلد تكشف كواليس سفر المصري للقاهرة تمهيدا للسفر إلى المغرب

رصدت صدى البلد كواليس رحلة مغادرة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بورسعيد متوجهًا للقاهرة لقضاء عدة ساعات بأحد الفنادق قبل السفر فجر اليوم السبت الى المغرب لملاقاة نظيره المغربي نهضة بركان يوم الأربعاء المقبل بالكونفيدرالية.



كان اللاعبون تجمعوا عقب أداء المران لاستلام أطقم الملابس الجديدة استعدادًا للسفر وحرص عدد كبير من المصطافين ببورسعيد وعدد كيير من الجماهير على التجمع أمام حافلة الفريق داخل الاستاد لالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني.



وبذل الثنائي الكابتن ابراهيم غانم والكابتن محمد شحاته مسئولي المهمات بالفريق جهدًا كبيرًا في اتمام شحن كافة التجهيزات المتعلقة بالفريق خاصة فيما يتعلق بأدوات التدريب.



كما حرص الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق المصري وأحمد شملة عضو المجلس على الحضور للاستاد لتوديع الفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.



وغادر الفريق بورسعيد في تمام الساعة السادسة إلا الربع مساء واستغرقت الرحلة الى الفندق قرابة ساعتين ونصف الساعة وساد الهدوء التام حافلة الفريق طوال الرحلة الى القاهرة.



حرص عدد كبير من اللاعب على قراءة القرآن الكريم ، فيما خلد بعض منهم للنوم طوال الرحلة وفور وصول الفريق الى الفندق توجه اللاعبون إلى المطعم لتناول وجبة.



كما تابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان تقديم وجبة العشاء للاعبين والتي يتم اختيارها وفقا لمعايير محددة يتم ابلاغ الفندق بها مسبقًا.



حظر الجهاز الطبي تناول اللاعبون للحلويات والمياه الغازية مما نتج عنه العديد من المداعبات بينهم وبين الجهاز الطبي الذي يرفض تمامًا تناول اللاعبون لاية كمية من الحلويات ولو كانت ضئيلة للغاية.



وأثناء تناول وجبة العشاء داعب عدد من العاملين بالفندق الكابتن طارق سليمان مدرب الفريق وقدموا له تسجيلًا لهدفه في مباراة تونس بالبطولة العربية التي جرت بالأردن عام 1988 والذي سجله في مثل هذا اليوم من 30 عامًا وذلك بعدما احتفت به احدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"



شدد الجهاز الفني على ارتداء اللاعبين لزي موحد تمامًا حتى الجوارب و توجه اداري الفريق الكابتن محمود جابر الى المطار مبكرا عن الفريق لانهاء كافة اجراءات السفر قبل وصول اللاعبين للمطار.