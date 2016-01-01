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محافظات

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بكفرالشيخ.. الأحد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:30 م
7800 طالب يؤدون امتحانات
7800 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية
محمود زيدان
استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، يوم الأحد المقبل، حيث يؤدي الإمتحانات 7800 طالب وطالبة موزعين على 59 لجنة على مستوى المحافظة.

وقالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال بيان، إنه تم توزيع أرقام الجلوس للمدارس ، وتسليم جميع إداريات اللجان للمراقبين الأوائل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لفرش اللجان.

وأضاف البيان، ستبدأ أعمال تصحيح أوراق الإجابات عقب الإنتهاء من امتحان كل مادة حيث سيتم البدء بتصحيح مادة اللغة العربية يوم الإثنين الموافق 16 من الشهر الجاري وسوف يتم تصحيح بقية المواد تباعًا لسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة.

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