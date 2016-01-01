الفيفا يغرم منتخبي كرواتيا والسويد 50 ألف فرانك.. لهذا السبب

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة تغريم المنتخب السويدي مرة أخرى بسبب ارتداء جوارب مخالفة، كما تم تغريم المنتخب الكرواتي بسبب نفس المخالفة.



وذكر فيفا، أن المنتخبين تم تغريمهما 50 ألف فرانك سويسري (50 ألف دولار) بسبب انتهاء قواعد التسويق، حيث ارتدى لاعب واحد من كل فريق جوارب تحمل شعارا غير مصرح به.



وتم تغريم المنتخب السويدي 70 ألف فرانك سويسري قبل أسبوع بسبب نفس المخالفة من قبل عدد من اللاعبين. ودفع المنتخب الكرواتي أيضا 70 ألف فرانك سويسري من قبل، بسبب استخدام مشروبات غير مرخصة في إحدى المباريات.