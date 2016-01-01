ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مباحث الجيزة تكشف غموض واقعة جثث أطفال المريوطية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:32 م
جثث اطفال المريوطية
جثث اطفال المريوطية
مني حسين - أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية، ان فريق البحث المكلف بكشف لغز في العثور علي جثث 3 اطفال ملقاة بجوار فندق سياحي بالمريوطية، إنه حتى الآن جارى التحرى والبحث لكشف غموض الجريمة.

واشارت المصادر، الي ان التحريات التي اشرف عليها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للامن العام، واللواء عصام سعد مدير امن الجيزة، مازالت جارية ويتم مناقشة سائقي التوك توك بالمنطقة والمناطق المحيطة لكشف غموض الجريمة.

وتواصل فرق البحث بقيادة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية استكمال التحريات حول ملابسات الواقعة كاملة.

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع حادث انقلاب قطار البدرشين مع الوزراء المعنيين.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات

ترامب يتسبب فى فضيحة بأول لقاء يجمعه بالملكة إليزابيث.. فيديو

طارق حامد يتقاضى 50 % من قيمة عقده مع الزمالك

حارس الزمالك السابق على أعتاب منصب مدير الكرة بالفريق الأول

رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في حادث قطار البدرشين

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2018.. 95% للطب.. و80% للهندسة

استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو

الفيفا يغرم منتخبي كرواتيا والسويد 50 ألف فرانك.. لهذا السبب

انجلترا ضد بلجيكا.. ساوثجيت: سنكرر إنجاز ألمانيا خلال عامين

بيان شديد اللهجة من البحرين إلى قطر بسبب كأس العالم

مرتضى منصور: فرجاني ساسي في الزمالك لمدة 3 سنوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

فيديو

6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف
صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو
محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل
أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو
استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟