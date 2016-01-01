مباحث الجيزة تكشف غموض واقعة جثث أطفال المريوطية

قالت مصادر أمنية، ان فريق البحث المكلف بكشف لغز في العثور علي جثث 3 اطفال ملقاة بجوار فندق سياحي بالمريوطية، إنه حتى الآن جارى التحرى والبحث لكشف غموض الجريمة.



واشارت المصادر، الي ان التحريات التي اشرف عليها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للامن العام، واللواء عصام سعد مدير امن الجيزة، مازالت جارية ويتم مناقشة سائقي التوك توك بالمنطقة والمناطق المحيطة لكشف غموض الجريمة.



وتواصل فرق البحث بقيادة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية استكمال التحريات حول ملابسات الواقعة كاملة.