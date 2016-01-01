ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

حساسين يطالب باستدعاء وزير النقل لمحاسبته على حادث البدرشين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:27 م
حادث البدرشين
حادث البدرشين
أحمد أيمن
طالب الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، باستدعاء الدكتور هشام عرفات وزير النقل الى مجلس النواب لمعرفة أسباب حادث قطار 986 المكيف "القاهرة - قنا" بحوش محطة المرازيق في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة والذى وقع اليوم وأسفر عن إصابة العشرات من الركاب.

وقال " حساسين " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير النقل، أن كل تصريحات وزير النقل عن تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية عبارة عن تصريحات للشو الاعلامى مطالبا بسرعة معرفة أسباب الحادث ومحاكمة مرتكبيه.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن خروج عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.

ترشيحاتنا

سالم دخل مستشفى دمنهور لعملية الحصوة خرج بكلية واحدة..صور

ليفربول يعلن ثالث صفقاته قبل الموسم الجديد

استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو

3 لاعبين يهددون تاريخ كرستيانو وميسي بعد نهائي المونديال

ألبيول: صفقة رونالدو وقدوم انشيلوتي يفيدان الكالتشيو

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

موعد مباراة بلجيكا وانجلترا .. تعرف على القنوات الناقلة

10 أحداث تهز الوسط الفني خلال أسبوع .. زواج شيري عادل ومنة حسين فهمي.. ونقاب حلا شيحة الأبرز

الفيفا يدعو رئيس الاتحاد السكندري لحضور نهائي المونديال

الزمالك يهزم الوصل الإماراتي 5-1 في مباراة ثلاثية الأشواط

رينجرز يحقق الفوز في أول مباراة تحت قيادة جيرارد

عداءة أثيوبية تثير الجدل بسبب شكلها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى الهرم .. فيديووصور

فيديو

صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو
محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل
أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو
استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو
استشاري يكشف أسباب عدم التئام جروح مريض السكر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟