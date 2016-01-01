حساسين يطالب باستدعاء وزير النقل لمحاسبته على حادث البدرشين

طالب الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، باستدعاء الدكتور هشام عرفات وزير النقل الى مجلس النواب لمعرفة أسباب حادث قطار 986 المكيف "القاهرة - قنا" بحوش محطة المرازيق في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة والذى وقع اليوم وأسفر عن إصابة العشرات من الركاب.



وقال " حساسين " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير النقل، أن كل تصريحات وزير النقل عن تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية عبارة عن تصريحات للشو الاعلامى مطالبا بسرعة معرفة أسباب الحادث ومحاكمة مرتكبيه.



جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن خروج عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.