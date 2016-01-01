خالد عباس: تسليم الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية خلال عام

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات، إن الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، انتهت بالفعل، ولكن التسليم خلال عام، لحين الانتهاء من كافة الخدمات.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون اول مدينة سكنية ذكية في مصر، مؤكدا أنه تم وضع أنظمة لسداد أقساط الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للتسهيل عن المتقدمين.



وبسؤاله هل سيكون هناك إسكان اجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيكون هناك إسكان إجتماعي وكل الخدمات سيتم توفيرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.