حارس الزمالك السابق على أعتاب منصب مدير الكرة بالفريق الأول

قام مسؤولو نادي الزمالك بترشيح عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الأسبق، لتولي منصب مدير الكرة في الفترة المقبلة، ضمن الجهاز الفني الحالي للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس.



وشهدت الساعات القليلة الماضية ترشيح اسم الحارس داخل مجلس الإدارة وهو الأمر الذي لاقى قبولا بين أعضاء المجلس .



ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الأمر بصورة نهائية، على أن يكون عبد الواحد السيد بديلا لأيمن حافظ مدير الكرة الحالي.

