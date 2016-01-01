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محافظات

حملة نظافة بشارع المعز اليوم ضمن فعاليات عايزين شوارعنا نظيفة

السبت 14/يوليه/2018 - 06:01 ص
حملة نظافة بشارع
حملة نظافة بشارع المعز اليوم
عبد العزيز جمال
تقوم جمعية صحبة الخير بحملة نظافة بشارع المعز تحت رعاية محافظة القاهرة ، وذلك ضمن فعاليات الحملة التي تنفذها تحت شعار " عايزين شوارعنا نظيفة " صباح اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار مشاركة المجتمع المدني لأجهزة محافظة القاهرة التنفيذية في تنفيذ خططها التنموية ، ومبادرات النظافة بالعاصمة.

وفي سياق متصل كان قد أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "الرصيف حق للمشاة" تهدف إلى رفع الإشغالات عن الأرصفة واستعادة حق المواطن فيها.

وأكد عبد الحميد أن هذه المبادرة ستكون دليلًا علي احترام المواطنين وتوضح حرص المحافظة علي حق المشاة في السير علي رصيف آمن وعدم اضطرارهم للنزول الي نهر الشارع مما يؤدي الي عرقلة المرور وكثير من الحوادث.

وشدد المحافظ علي أن إخلاء الأرصفة سيشمل عدم السماح بخروج المطاعم والمقامة عن المساحات المرخصة لهم وإزالة الاكشاك المخالفة كما ستشمل ترميم الارصفة وتعويض البلدورات المفقودة وإعادة دهانها .

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