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كأس العالم

جروس: معسكر ألمانيا نموذجي وسعيد بروح لاعبي الزمالك

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:43 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن معسكر ألمانيا الذى دخله الفريق منذ الأسبوع الماضي يسير في الطريق الصحيح ونموذجي، مشيرا إلي أنه سعيد جدا بحالة التعاون بينه وبين جميع أفراد الجهاز المعاون له سواء الفني أو الإداري.

وأضاف جروس، أنه لا يواجه أي مشاكل كما أنه سعيد أيضا بروح التنافس بين جميع اللاعبين.

كما وجه جروس الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور رئيس النادي علي توفير كل احتياجات الفريق.

وفاز الزمالك على الوصل الإماراتي اليوم بمدينة نورنبيرج الألمانية 5-1 ضمن استعداداته للموسم الجديد.

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