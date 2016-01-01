محافظ الجيزة يزور المصابين فى حادث قطار البدرشين .. صور

قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ، مساء اليوم الجمعة بزيارة المصابين فى حادث خروج 4 عربات عن القضبان للقطار المتجه من القاهرة إلى محافظة قنا بقرية المرازيق بمركز ومدينة البدرشين .



واطمأن المحافظ فى تصريحات له، على حالة المصابين حيث قام بزيارتهم بمستشفيات البدرشين والجمعية الخيرية بالعجوزة ومعهد ناصر والهرم، مضيفا أن حالة جميع المصابين مستقرة كما خرج أغلبهم بعد تلقى العلاج اللازم والإسعافات .



وكان المحافظ قد إنتقل فور وقوع الحادث إلى الموقع يرافقه الدكتور هشام عرفات وزير النقل ومسئولو هيئة السكة الحديد مشيرًا أنه لم تحدث حالات وفاه جراء الحادث وأن أغلب الإصابات عبارة عن كسور وكدمات وسحجات لافتًا أن المحافظة قامت بالتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بعشرات سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين كما تم توفير 33 سيارة سرفيس ونقل جماعى من المحافظة للمعاونة فى نقل المواطنين والركاب إلى محافظاتهم وأن جميع مستشفيات الجيزة كانت جاهزة لإستقبال المصابين.



وأشار إلى أن حركة القطارات مستمرة وأن النيابة العامة قامت بمعاينة موقع الحادث وقررت تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، مضيفا أن الحادث أسفر عن 58 حالة إصابة خرج منهم 42 حالة بعد إستقرار حالتهم ومتبقٍ 16 حالة حتى الأن تشمل حالة بالبدرشين و3 بالهرم و2 بالمركز الطبى للسكة الحديد و6 بمعهد ناصر و4 بالعجوزة .