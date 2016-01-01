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فن

طرح برومو ألبوم محمد نور الجديد مسا مسا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:42 م
محمد نور
محمد نور
سعيد فراج
طرحت شركة مزيكا، المنتجة لألبوم الفنان محمد نور، البرومو الخاص به، والذي يحمل اسم "مسا مسا"، معلنة عن اقتراب طرح الألبوم بالتزامن مع موسم صيف 2018.

ويضم الألبوم 10 أغانٍ هي: "مسا مسا، حبيت معاك، عالية، إنساني، مدرس جغرافيا، غايب عن عيني، موحشتنيش إزاي، متعودتش على الأيام، لو على الفراق، أتأثرت بيك".

ويشارك نور كضيف شرف في فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين حيث يؤدي شخصية مصور فوتوغرافي.

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