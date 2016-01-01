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اقتصاد

افريكسيم بنك يطلق منصة إلكترونية حول فرص الاستثمار بافريقيا

السبت 14/يوليه/2018 - 03:00 ص
رئيس البنك الافريقى
رئيس البنك الافريقى للاستيراد والتصدير
القسم الاقتصادى
أطلق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) منصة الكترونية لتسهيل التجارة الأفريقية من خلال توفير مصدر واحد موثوق به من البيانات الأولية وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة البينية
وتستهدف المنصة عرض كافة المعلومات عن فرص الاستثمار والتجارة فى مختلف دول القارة بما يعزز فرص التعاون وفتح مجالات للدخول فى شراكات بين المؤسسات التجارية والمالية والمساعدة فى توفير الحوكمه وتطبيق قواعد الشفافية والمحاسبة بما يساهم فى الترويج للتجارة والاستثمار.
 
وسيتم من خلال المنصة الالكترونية توفير المعلومات كما يقدم النظام الأساسي نظرة ثاقبة لمناخ الاستثمار والمعلومات المتعلقة بالخدمات ذات الصلة في القارة.

وأكد دكتور بانديكيت اوراما رئيس البنك الافريقى للتصدير والاستيراد، أن المنصة الجديدة تعتبر جزء من مبادرات البنك لتعزيز التعاون فى مجال التجارة والتمويل بين مختلف دول القارة من خلال تبادل معلومات وبيانات خاصة بالشركات والمؤسسات وقدرتها المالية ووضعها الائتمانى وغيرها من المعلومات بالتعاون مع البنوك المركزية فى الدول الافريقية، حيث يتم الاستفادة من هذه المعلومات وغيرها لتعزيز جهود مكافحة الارهاب والتحويلات النقدية غير المشروعه التى تستخدم فى تمويل عمليات ارهابية او اعمال مجرمه الى جانب المساعدة فى متابعه عمليات غسيل الاموال والعمل على الحد منها.

وأضاف أن الهدف الأساسي للمنصة هو زيادة التجارة في أفريقيا ومعها عن طريق تقليل الخاطر وتقوية العلاقات بين البنوك الدولية والكيانات التجارية العالمية مع نظرائهم الأفارقة بجانب تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.

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