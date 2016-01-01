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حوادث

مصرع ربة منزل خنقا فى منزلها بقنا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:55 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
يوسف رجب
نقلت سيارة إسعاف جثة ربة منزل إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، بعدما تلاحظ وجود آثار خنق على رقبة المجني عليها.

تلقى اللواء علاء العياط- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بنقل جثة نوال.م.م 35 عام من منزلها بقرية أبومناع، للمستشفى المركزى، وتبين خلال معاينة الحالة وجود آثار خنق، فتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية وراء الوفاة من عدمه.

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