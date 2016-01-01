جومانا مراد تثير جدلا واسعا بسبب إطلالتها الصفراء

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بإطلالة صفراء مغرية للغاية، حيث نالت الصورة إعجاب محبيها ومتابعيها.



وعلقت جومانا على الصورة قائلة: "لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يفضلون اللون الاصفر مثاليون ومتفائلون وسعداء وحكماء".



وظهرت جومانا، خلال الإطلالة بفستان قصير باللون الأصفر وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وهو ما زاد من جمال إطلالتها، وكذلك الماكياج الخاص بها كان مميزا كثيرا.