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أخبار العالم

إعلان حظر التجوال في النجف العراقية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:48 م
حظر التجوال في العراق
حظر التجوال في العراق
أش أ
أعلنت مديرية شرطة النجف العراقية عن فرض حظر تجوال في عموم المحافظة.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الجمعة -إنه تقرر فرض حظر تجوال في عموم المحافظة، لافتة إلى أن الحظر سيستمر حتى إشعار آخر.

وشهدت محافظة النجف اليوم، تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، حيث قام المتظاهرون باقتحام مبان حكومية منها مطار النجف إضافة إلى قيامهم بحرق مقار أحزاب سياسية في المحافظة.

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