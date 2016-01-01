في حادث قطار البدرشين.. النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوق الأسود.. وتشكيل لجنة هندسية من القوات المسلحة لإعداد تقرير عن الواقعة.. والنيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا

استدعاء مسئولي السكك الحديد لسماع أقوالهم

فريق من النيابة العامة انتقل للمستشفيات لسماع أقوال المصابين

قال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في بيان له، إنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن حادث انقلاب بعض عربات القطار رقم 986 المتجهة من القاهرة إلى قنا بمنطقة المرازيق بالبدرشين محافظة الجيزة، انتقل فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المحامي العام الأول للنيابات إلى مستشفى الهرم لسؤال المصابين البالغ عددهم 61 مصابا والاستماع إلى شهادتهم عن سبب وكيفية وقوع الحادث.وأضاف البيان، أنه في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فقد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ على موقع الحادث وعلى الصندوق الأسود الموجود بالقطار وتشكيل لجنة هندسية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث وكيفية حدوثه وإعداد تقرير بهذا الشأن.كما أمر النائب العام باستدعاء المسئولين بالسكة الحديد لسؤالهم عن أسباب الحادث، مشددا على سرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها، لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في هذا الحادث.من ناحيه أخري امرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في حادث انقلاب قطار البدرشين وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة.تضمن القرار إجراء التحقيقات الشاملة في حادث انقلاب قطار البدرشين، على أن تعرض عليها نتائج التحقيقات فور انتهائها للتصرف.وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السكان، يرافقها الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حالة مصابي حادث قطار البدرشين بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.وأعلنت وزيرة الصحة والحصيلة النهائية للمصابين جراء الحادث، حيث وصل العدد الى 58 مصاب، خرج منهم 42 حالة لتحسن حالتهم الصحية، بينما تبقى 16 تحت العلاج والملاحظة.وأشار الدكتور أحمد محي مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الى وجود 5 حالات في مستشفى الهرم، تم تحويل 2 منهم الى مستشفى هيئة السكة الحديد، وذلك بناء على طلبهم نظرًا لأنهم عاملين بالهيئة، و 4 في مستشفى العجوزة، و 6 في مستشفى معهد ناصر، وحالة بمستشفى البدرشين العام، لافتًا إلى أن جميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم .وكشف"محي" أن الإصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد وكسور بالساعد وعظمة الترقوة والعضد، وشرخ بالفقرة العنقية بالعمود الفقري، وحالات ما بعد الارتجاج.وفي النهاية شكرت وزيرة الصحة والسكان جميع الأطباء والتمريض، ورجال الاسعاف البواسل الذين يصمدون دائمًا في مثل تلك الحوادث الكبيرة، فهم دائمًا على قدر المسئولية.الجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان قد زارت المصابين بمستشفيات الهرم و العجوزة ومعهد ناصر للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما انه تم الدفع بـ 40 سيارة اسعاف في عملية الإخلاء ونقل المصابين.من جانبه قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ، مساء الجمعة بزيارة المصابين فى حادث خروج 4 عربات عن القضبان للقطار المتجه من القاهرة إلى محافظة قنا بقرية المرازيق بمركز ومدينة البدرشين .واطمأن المحافظ فى تصريحات له، على حالة المصابين حيث قام بزيارتهم بمستشفيات البدرشين والجمعية الخيرية بالعجوزة ومعهد ناصر والهرم، مضيفا أن حالة جميع المصابين مستقرة كما خرج أغلبهم بعد تلقى العلاج اللازم والإسعافات .وكان المحافظ قد إنتقل فور وقوع الحادث إلى الموقع يرافقه الدكتور هشام عرفات وزير النقل ومسئولو هيئة السكة الحديد مشيرًا أنه لم تحدث حالات وفاه جراء الحادث وأن أغلب الإصابات عبارة عن كسور وكدمات وسحجات لافتًا أن المحافظة قامت بالتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بعشرات سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين كما تم توفير 33 سيارة سرفيس ونقل جماعى من المحافظة للمعاونة فى نقل المواطنين والركاب إلى محافظاتهم وأن جميع مستشفيات الجيزة كانت جاهزة لإستقبال المصابين.وأشار إلى أن حركة القطارات مستمرة وأن النيابة العامة قامت بمعاينة موقع الحادث وقررت تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، مضيفا أن الحادث أسفر عن 58 حالة إصابة خرج منهم 42 حالة بعد إستقرار حالتهم ومتبقٍ 16 حالة حتى الأن تشمل حالة بالبدرشين و3 بالهرم و2 بالمركز الطبى للسكة الحديد و6 بمعهد ناصر و4 بالعجوزة .