ندوة بالغرف التجارية للتوعية بمنازعات ضرائب الدخل أمام القضاء الإدارى

تبدأ بغرفة القاهرة التجارية الغثنين المقبل ندوة "منازعات ضرائب الدخل أمام القضاء الإدارى"، بهدف توعية الاعضاء بمختلف الشعب والقطاعات والأنشطة التجارية.



وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إنه سيشارك في الندوة عدد كبير من أعضاء الشعب من منتسبي غرفة القاهرة ممثلين عن معظم الأنشطة التجارية لتوعية قطاعاتهم بمضمون ضريبة الدخل.



وأوضح "العربى" أن الندوة تستهدف زيادة توعية التجار بضريبة الدخل والرد على أي تساؤلات واستفسارات تدور حولها من قبل التجار من خلال المتخصصين في الشئون الضريبية الذين يشاركون في الندوة.