ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ندوة بالغرف التجارية للتوعية بمنازعات ضرائب الدخل أمام القضاء الإدارى

السبت 14/يوليه/2018 - 06:01 ص
إبراهيم العربى
إبراهيم العربى
ولاء عبد الكريم
تبدأ بغرفة القاهرة التجارية الغثنين المقبل ندوة "منازعات ضرائب الدخل أمام القضاء الإدارى"، بهدف توعية الاعضاء بمختلف الشعب والقطاعات والأنشطة التجارية.

وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إنه سيشارك في الندوة عدد كبير من أعضاء الشعب من منتسبي غرفة القاهرة ممثلين عن معظم الأنشطة التجارية لتوعية قطاعاتهم بمضمون ضريبة الدخل.

وأوضح "العربى" أن الندوة تستهدف زيادة توعية التجار بضريبة الدخل والرد على أي تساؤلات واستفسارات تدور حولها من قبل التجار من خلال المتخصصين في الشئون الضريبية الذين يشاركون في الندوة.

موضوعات متعلقة

استعدادات بالضرائب لإنهاء موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية والشركات

عمرو حامد رئيسًا لشعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة .. وفوزي وموريس نائبان

غرفة الجيزة ترفض زيادة الرسوم على المحمول وتطلب تعويض التجار

منازعات ضرائب الدخل ندوة بغرفة القاهرة لتوعية التجار

ترشيحاتنا

دويتش فيله: بوتين لا يستطيع تحقيق آمال ترامب بإخراج إيران من سوريا

وضع حجر أساس المنطقة الحرة بنويبع .. اليوم

هالة فاخر بدون حجاب فى قالوا وقلنا

لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

في عيد ميلاد أحمد خليل ... زواجه من سهير البابلى بدأ بـ"خناقة " وهذا سر الأنفصال

خالد عباس: تسليم الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية خلال عام

في عيد ميلاده .. تعرف على أبرز أعمال المخرج معتز التوني

تركيا تعتقل 182 شخصًا من أتباع داعية الراقصات عدنان أوكتار

مصدر امنى ينفى قيام 3 سيدات بإلقاء جثث أطفال المريوطية

إطلاق اسم الشهيد طيار محمد الفرماوى على مدرسة الاميرية الإعدادية

الصحة: خروج 42 حالة من مصابي قطار البدرشين بعد تحسن حالتهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

فيديو

حضري بلح الشام مع الشربيني كالمحترفين وبطريقة سهلة
للأكيلة.. 5 طواجن متنوعة للشيف الشربيني
لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا
6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟