إيمان الشميطي تنتظر مولودها الثاني

شاركت الفنانة المغربية إيمان الشميطي نجمة برنامج آراب جوت تالنت، صورة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها ببطن ممتلئة وتنتظر قدوم مولودها وهي في الأشهر الأخيرة من الحمل.



ويعد هذا هو ثاني مولود لـ إيمان الشميطي، التي استقبلت مولودها الأول إبان فترة مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب آرب جوت تالنت، وأسمتها لجين في وقتها.



يذكر أن إيمان الشميطي باشرت أعمالها الفنية في مصر وأحيت عدة حفلات بعد تخرجها من البرنامج، لكنها تتواجد في بلدها المغرب خلال الفترة الأخيرة ولم تعلن عن جديدها.