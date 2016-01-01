6 حلول سريعة لللقضاء على علامات التوتر بوجهك بالمكياج اتبعيها

تتعرض الكثير من السيدات فى بعض الأوقات من الشهر لحدوث حالات من التوتر بين الحين والآخر بسبب قلّة النوم أو أسلوب العيش أو ضغوط الحياة المتعددة أو بسبب تغير الهرمونات و هذا التوتر يمكن أن يظهر على وجهك و لكن عليك القضاء عليه باعتماد بعض الحيل في الماكياج تقدمها خبيرة التجميل هند محمد :



إخفاء الهالات :

أكثر شىء يظهر عليه علامات الإرهاق هى العين لذلك عليك أن تختاري حاجب الهالات بالتركيبة السائلة أو المدمجة لأنه يسهل بسطها، وابسطي المستحضر بمساعدة فرشاة صغيرة بدل طرف الإصبع لأن البشرة تميل إلى امتصاص التركيبة قبل بسطها على الهالات ، كما يمكنك أن تختارى حاجب الهالات باللون المشمشى أو الوردى .



محاولة التخفيف من انتفاخ الجفنين :

لتخفيف إنتفاخ الجفنين عليك بإستعمال الظلال الأبيض و إحذرى الألوان اللامعة لأنها تعطى نتائج عكسية ،اختاري عمومًا الظلال البيج الرزينة التي تعتبر مثالية للتخفيف من مظهر الانتفاخ.



وإذا كان الجفن أحمر قليلًا، أبسطي أولًا مستحضر أساس خاص بالعينين لتوحيد لونه. وإذا كان باطن العين متعبًا، استعملي قلم الكحل الأبيض أو البيج لإيقاظ النظرة.



محو التجاعيد بين العينين ك

تعاني معظم النساء من التجاعيد بين العينين بسبب شدّة التركيز أمام شاشات الكمبيوتر وشاشات الهاتف الخلوي وما شابه. هكذا، تتكوّن تجاعيد عمودية بين الحاجبين. يمكن إخفاء هذه التجاعيد بالابتعاد عن التركيبات السائلة واللماعة، عليك إستخدام مستحضرات تجميل شفافه قليلا و ثابته .



إنعاش البشرة الباهتة :

لا شك في أن التوتر يزيد الجذور الحرة ويجعل البشرة باهتة ومفتقدة إلى الحيوية. لإعادة الانتعاش إلى البشرة، استعملي الكريم CC الذي يقضي على المظهر الباهت. إذا كانت بشرتك فاتحة، اختاري اللون المشمشي. وإذا كانت بشرتك داكنة، اختاري اللون الخوخي ،كما يمكنك إستعمال بودرة ذات لون وردى وإحرصى على تناول الأطعمة ذات الألوان الحمراء التى ترفع الهيمجلوبين فى الجسم .



ملء الشفتين

تتعرض الشفاة مع تقدم العمر ببعض التجاعيد العمودية لذلك عليك أن تباشرى تمليس محيط الفم بواسطة حاجب هالات، ثم ربتي الشفتين بنعومة لإعادة ملء التجاعيد. بعد ذلك، اختاري أحمر الشفاه المشتمل على مكونات مالئة (مثل حمض الهيالورونيك أو السيراميد المرمم)، أو الملمع الذي يمنح المزيد من الحجم للشفتين و غظهارها ممتلئ كما تريدين .



إعادة ملء تجاعيد الوجة التعبيرية :

كل ما عليك هو إختيار مستحضارات تجميل عاكسة للضوء و يمكنك أن تسخني بضعة قطرات من المستحضر بين أصابع يديك ثم ابسطي التركيبة على التجاعيد من الأعلى إلى