تقديم المصلحة العامة على الخاصة.. موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثره في استقرار المجتمعات وبناء الدول»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



وأكدت الوزارة أنها واثقة في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.



