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مرأة

4 صفات تميز عاشقات المطبخ

السبت 14/يوليه/2018 - 02:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقضي الكثير من السيدات أغلب أوقاتهن فى المطبخ فإذا كنت ممن يعشقون المطبخ، وتقضي وقتك المفضل بداخله، إذن أنت تتميزي بمجموعة من الصفات، التي جمعناها لكم وفقًا لموقع lifehack.

علاج مجاني
الأشخاص الذين يعشقون الطبخ، يعتبرونه وقتا ممتعا يستطيعون استخدامه كعلاج مجاني، وطريقة جيدة للاسترخاء والتخلص من كل ضغوطات وصعوبات اليوم.

ثقافة
يعتقد من يفضل الطهي بأنه من أكثر الأشياء التي تسمح له بالتعرف على المزيد من الثقافات المختلفة في العالم من حوله، من خلال أكلات المطابخ المختلفة.

مايسترو
الطاهي الجيد يدرك جيدا الأدوات التي يمكنه استخدامها في كل طبخة، ويستطيع تمييز الأدوات الخاطئة التي يستخدمها غيره، مثله مثل المايسترو الذي يوجه الأوركسترا ويستعمل كل آلة في مكانها المناسب.

إبداع
الأشخاص الذين يعشقون الطبخ والطعام، لا يستطيعون فهم مبررات من يرفضون تجريب الأطباق الجديدة والمختلفة، إيمانًا منهم بأنهم قد لا يجدوا طبقهم المفضل إلا بعد تجربة الكثير من الأطباق.

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