بحر الهوى.. قريبا على مسرح مدينة جمصة الصيفى

يعرض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضى "بحر الهوى" قريبا على مسرح جمصة الصيفى .



العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، تدور أحداثه حول كيفية تغيير السلوك السلبي لأفراد المجتمع إلى سلوك إيجابي يخدم ويساهم فى تنمية الوطن، كما يسلط الضوء على ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ النبيلة .



العرض بطولة الفنان ناصر سيف، الفنانة علا رامى، الفنان فيصل خورشيد ، الفنان سيف عبد الرحمن ، الفنانه نوال سمير ، الفنانه نورا الهوارى ، الفنان احمد سيف، الفنان هانى النابلسى الفنانة سعاد الهوارى .



العرض تأليف : محمد عبد الله، ديكور : محمد خبازة، كلمات : مجدي الحمزاوي، ألحان : ايهاب حمدي ، استعراض عزت ابو سنة، مخرج منفذ : طارق حسن ، ساعد فى الإخراج : ابراهيم ابو النجا وأحمد خالد ، إخراج : هانى النابلسى .