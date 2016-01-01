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تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2018 في المدارس ..اليوم

السبت 14/يوليه/2018 - 01:41 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2018
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2018 ستكون جاهزة ومتاحة اليوم السبت في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لتسليمها للطلاب .

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد اعتمد مساء الأربعاء الماضي نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 ، و بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (74,3%) ، وقد حضر الامتحانات (556,284) طالب وطالبة ، ونجح منهم (413,079) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقد إجمالي عدد أوائل الثانوية العامة 2018 ، (50) طالب/ طالبة مقسمين على النحو التالي:

* إجمالي عدد الطلاب الأوائل (بنون): (28) طالب.

* إجمالي عدد الطالبات الأوائل (بنات): (22) طالبة.

تضمنت المحافظات التي جاء منها الطلاب الأوائل على النحو التالي:

- القاهرة بعدد (11) طالب/ طالبة.

- الجيزة بعدد (2) طالب/ طالبة.

- القليوبية بعدد (7) طالب/ طالبة.

- الإسكندرية بعدد (2) طالب/ طالبة.

- الشرقية بعدد (4) طالب/ طالبة.

- الدقهلية بعدد (4) طالب/ طالبة.

- المنوفية بعدد (3) طالب/ طالبة.

- البحيرة بعدد (1) طالب/ طالبة.

- كفر الشيخ بعدد (2) طالب/ طالبة.

- بورسعيد بعدد (1) طالب/ طالبة.

- الغربية بعدد (1) طالب/ طالبة.

- الفيوم بعدد (1) طالب/ طالبة.

- المنيا بعدد (6) طالب/ طالبة.

- أسيوط بعدد (2) طالب/ طالبة.

- سوهاج بعدد (2) طالب/ طالبة.

- قنا بعدد (1) طالب/ طالبة.

كما بلغ عدد الطلاب الأوائل في المكفوفين (1) طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بالدمج (2) طالب/ طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بنظام STEM (2) في العلوم والرياضيات.

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