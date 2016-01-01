نتيجة الثانوية العامة 2018 في المدارس ..اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2018 ستكون جاهزة ومتاحة اليوم السبت في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لتسليمها للطلاب .
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد اعتمد مساء الأربعاء الماضي نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 ، و بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (74,3%) ، وقد حضر الامتحانات (556,284) طالب وطالبة ، ونجح منهم (413,079) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
وقد إجمالي عدد أوائل الثانوية العامة 2018 ، (50) طالب/ طالبة مقسمين على النحو التالي:
* إجمالي عدد الطلاب الأوائل (بنون): (28) طالب.
* إجمالي عدد الطالبات الأوائل (بنات): (22) طالبة.
تضمنت المحافظات التي جاء منها الطلاب الأوائل على النحو التالي:
- القاهرة بعدد (11) طالب/ طالبة.
- الجيزة بعدد (2) طالب/ طالبة.
- القليوبية بعدد (7) طالب/ طالبة.
- الإسكندرية بعدد (2) طالب/ طالبة.
- الشرقية بعدد (4) طالب/ طالبة.
- الدقهلية بعدد (4) طالب/ طالبة.
- المنوفية بعدد (3) طالب/ طالبة.
- البحيرة بعدد (1) طالب/ طالبة.
- كفر الشيخ بعدد (2) طالب/ طالبة.
- بورسعيد بعدد (1) طالب/ طالبة.
- الغربية بعدد (1) طالب/ طالبة.
- الفيوم بعدد (1) طالب/ طالبة.
- المنيا بعدد (6) طالب/ طالبة.
- أسيوط بعدد (2) طالب/ طالبة.
- سوهاج بعدد (2) طالب/ طالبة.
- قنا بعدد (1) طالب/ طالبة.
كما بلغ عدد الطلاب الأوائل في المكفوفين (1) طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بالدمج (2) طالب/ طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بنظام STEM (2) في العلوم والرياضيات.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد اعتمد مساء الأربعاء الماضي نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 ، و بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (74,3%) ، وقد حضر الامتحانات (556,284) طالب وطالبة ، ونجح منهم (413,079) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
وقد إجمالي عدد أوائل الثانوية العامة 2018 ، (50) طالب/ طالبة مقسمين على النحو التالي:
* إجمالي عدد الطلاب الأوائل (بنون): (28) طالب.
* إجمالي عدد الطالبات الأوائل (بنات): (22) طالبة.
تضمنت المحافظات التي جاء منها الطلاب الأوائل على النحو التالي:
- القاهرة بعدد (11) طالب/ طالبة.
- الجيزة بعدد (2) طالب/ طالبة.
- القليوبية بعدد (7) طالب/ طالبة.
- الإسكندرية بعدد (2) طالب/ طالبة.
- الشرقية بعدد (4) طالب/ طالبة.
- الدقهلية بعدد (4) طالب/ طالبة.
- المنوفية بعدد (3) طالب/ طالبة.
- البحيرة بعدد (1) طالب/ طالبة.
- كفر الشيخ بعدد (2) طالب/ طالبة.
- بورسعيد بعدد (1) طالب/ طالبة.
- الغربية بعدد (1) طالب/ طالبة.
- الفيوم بعدد (1) طالب/ طالبة.
- المنيا بعدد (6) طالب/ طالبة.
- أسيوط بعدد (2) طالب/ طالبة.
- سوهاج بعدد (2) طالب/ طالبة.
- قنا بعدد (1) طالب/ طالبة.
كما بلغ عدد الطلاب الأوائل في المكفوفين (1) طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بالدمج (2) طالب/ طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بنظام STEM (2) في العلوم والرياضيات.