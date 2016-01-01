تموين بورسعيد تنفي وجود أجبان منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية

نفى مجدي الخضر وكيل مديرية التموين بمحافظة بورسعيد ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن بيع جبنه منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية.



وطالب الخضر جميع من يقومون بالنشر التأكد من صحة الخبر مراجعة الجهة المختصة للتحري واتخاذ الدقة حتى لا تثير هذه الأخبار البلبلة بين المواطنين وإثارة الرأي العام .



وأوضح الخضر أن ناصر ثابت مدير المديرية فور علمه أمر بتشكيل حملة تموينية للتأكد من صحة ما نشر وتوجهت الحملة لفرع تموين الكويت وكان يعمل بصورة منتظمة وتم مراجعة المجمع وتفتيشه لكن لم يوجد اى مخالفه داخل المجمع وبالدليل بالصور صورة المجمع وهو مفتوح لاستقبال المواطنين وصور لأنواع الجبن وتواريخ صلاحيتها التى يقوم المجمع بتوزيعها لاستبدال نقاط الخبز.



وأعلن وكيل تموين بورسعيد عن وجود غرفة عمليات يوميا وايام العطلات للتحري واستقبال الشكاوى مشيرا إلى ان جميع مفتشى الرقابة يقومون بواجباتهم بأكمل وجه والجميع يعملون لخدمة المواطنين.