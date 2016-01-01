وضع حجر أساس المنطقة الحرة بنويبع .. اليوم

تشهد اليوم السبت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وضع حجر أساس المنطقة الحرة في مدينة نويبع



يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء خصصت 226 فدانا أي ما يعادل مليون متر مربع لإقامة المنطقة الحرة ومن المقرر أن تضم عددا من المشروعات وتوكيلات ملاحية ومشروعات لوجستية ومصانع ومستحضرات طبية من الأعشاب الطبيعية التي توجد بمحمية سانت كاترين إضافة إلى إقامة ورش ومصانع للمشغولات اليدوية ومشروعات تقوم على الاستفادة من الرمال واستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة.