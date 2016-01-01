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أخبار البلد

ضبط 22 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

السبت 14/يوليه/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، 22 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، خلال ال24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر بالمطار، أنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 22 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم نقل المضبوطين إلى قسم الخليفة، تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها؛ لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.

وأضاف المصدر أن قسم المرور بالمطار تمكن من ضبط 315 مخالفة مرورية، من خلال الأكمنة الثابتة والمتنقلة.

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