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مرأة

دراسة تناول الأطفال للطعام الصلب قبل سن 6 أشهر مفيد للنوم

السبت 14/يوليه/2018 - 04:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
نوهت الدكتورة سكينة جمال أخصائى التغذية على ما جاء فى دراسة حديثة كشفت أن الأطفال دون الـ6 أشهر الذين يتناولون الأطعمة الصلبة مثل الخضار المسلوق المكون من البطاطس و الجزر و الكوسة و الفاكهة بأنواعها سواء مسلوقة أو صحيحة و السيريلاك تكون قدرتهم على النوم أفضل من غيرهم.

وأضافت أن هناك عدد كان من الأطباء من الجامعة الملكية في لندن أجروا عددا من الأبحاث على الأطفال الرضع، ومدى تأثير الطعام الذي يتناولونه على عدد من العوامل الصحية ومنها نومهم الصحيح أو النوم بشكل عميق، وهي الدراسة التي امتدت لثلاث سنوات كاملة.

وأكدت أن الأطفال الذين تجعلهم أمهاتهم يتناولون الطعام الصلب قبل بلوغهم سن الـ6 أشهر تكون جودة النوم الخاصة بهم أفضل من غيرهم الذين يقومون بالرضاعة فقط .

و أشارت إلى أنه عادةً ما تحرص العديد من الأمهات على عدم إدخال الأطعمة الصلبة إلى النظام الغذائي الخاص بأطفالهن إلا بعد أن تتعدى أعمارهم الـ6 أشهر، ظنًا منهم بأن أجسادهم غير مستعدة بعد للتعامل مع تلك النوعية من الأطعمة.

وأرجعت الصحيفة السبب وراء الأطفال بشكل أفضل عن غيرهم يرجع إلى أنهم يشعرون بالشبع بشكل أفضل بعد تناول تلك الأطعمة، على عكس الأطفال الذين تكتفي أمهاتهم بإرضاعهم فقط.​

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