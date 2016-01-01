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تعليم

الأحد.. بدء سحب عينات فيروس "سي" بجامعة عين شمس

السبت 14/يوليه/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
تبدأ وحدة علاج الفيروسات الكبدية بجامعة عين شمس، سحب عينات تحليل فيروس "سي" بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، وذلك اعتبارًا من الأحد 15 يوليو الجاري حتى الخميس 30 من أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يتم توقيع المسح الطبى داخل الإدارات الطبية لكل كلية ومعهد وفقًا للجداول المعلنة.

وكانت الجامعة انتهت من سحب عينات جميع أعضاء الجهاز الإدارى والتى استمرت فى الفترة من 6 يونيو الماضى حتى يوم الأربعاء 11 من يوليو.

ويأتى اهتمام جامعة عين شمس بإجراء المسح الطبى لجميع أعضائها، وفقا لتوجه الدولة بالقضاء على مرض فيروس "سى" قبل عام 2020، لتكون بذلك مصر خالية من فيروس "سي".

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