أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا

تناولت برامج «التوك شو»،أمس الجمعة، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة، وفيما يلي أبرز الفيديوهات:



وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد



قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن اللجنة الفنية هي التي تحدد أسباب وقوع حادث البدرشين، لافتا إلى أن الإشارات هي سبب الحادث؛ وأضاف: «الموضوع حساس جدًا لأنه يتعلق بالأمن والأمان والسلامة، والإشارات هي سبب الحادث».



وتابع «عرفات»، خلال لقائه مع فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الجمعة: « الله أعلم حصل إزاي الحادث، والحمد لله إن مافيش وفيات، ده كرم كبير من عند ربنا؛ منوها إلى أن مثل هذه الحوادث تحدث في بلاد أخرى وليس مصر فقط.



وكانت عربتان لأحد قطارات الوجه القبلي خرجتا عن السكك الحديدية بمحطة المرازيق التابعة لمركز البدرشين.



تلقى مركز شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن القضبان وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.



مراسل صدى البلد يكشف معلومات جديدة عن حادث انقلاب قطار البدرشين



قال محمود حافظ، مراسل قناة " صدى البلد"، إن حادث انقلاب قطار البدرشين مأساوي، مضيفا: " شهود العيان أكدوا أن سبب خروج قطار البدرشين عن المسار هو تحويلة خاطئة أدت إلى خروج مجموعة من عربات القطار خارج المسار".



وأضاف " حافظ " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أغلب المتخصصين في قيادة القطارات أكدوا أن سرعة القطار تراوحت بين 90 إلى 120 كيلو متر أثناء دخوله على التحويلة مما أدى إلى إنقلاب 4 عربات من قطار البدرشين، والذى تسبب فى وقوع حادث قطار البدرشين.



وتابع:" وزارة الصحة أعلنت أن عدد المصابين جراء حادث انقلاب قطار البدرشين هم 55 مصابا بين جروح وكدمات بسيطة ومتوسطة ولا وفيات حتى الآن" .



دينا يحيي: عامل التحويلة المتهم الأول فى حوادث القطارات



استنكرت الإعلامية دينا يحيي، تكرار حوادث القطارات بمنطقة البدرشين؛ مشيرة إلى أن أحد المصادر أكد أن سبب انقلاب قطار البدرشين اليوم أن السائق غير مساره.



أوضحت يحيى خلال برنامج « آخر الأسبوع » المذاع على فضائية « المحور »؛ أن السائق أكد أنه كان يسير بالسرعة المسموحة وكانت الإشارات إمامه خضراء حتى وقعت الحادث؛ موضحة أنه يجب أن تكون هناك حركة تطوير تشمل هيئة السكة الحديد.



وأكدت يحيى، أن أغلب حوادث القطارات تقع بسبب خطأ عامل التحويلة؛ الذي يعد المتهم الأول فيها، وهو ما يتطلب ضرورة الاستثمار في العنصر البشري ليستطيع أن يتعامل مع التكنولوجيا ويقل نسبة الخطأ.



بكري: يجب التراجع عن قرار إهانة السلام الجمهوري بالمستشفيات



قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن إذاعة السلام الجمهوري داخل المستشفيات أمر مهين.



ووجه " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، حديثه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قائلا :"هل إذاعة السلام الوطني تعزز الانتماء داخل نفوس الأطباء؟".



وتابع:" أتمنى من وزيرة الصحة التراجع عن ذلك القرار الذي يعرض السلام الجمهوري للإهانة.. وفي مقابل ذلك علينا تحسين الخدمة الطبية داخل المستشفيات، وتحسين أوضاع الأطباء وتوفير كافة المستلزمات الطبية في المستشفيات ".



أقدم ماسح أحذية بالبرلمان: رئيس الحكومة ألقى البيان حافيا



قال "رفعت" ماسح احذية بالبرلمان المصري منذ ما يزيد عن ٦٠ عاما، أنه تعرض لأغرب المواقف مع الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فبعد أن قام بأخذ حذائه لتلميعه وفوجئ بأنه مطالب بإلقاء البيان والقى بيانه حافيًا حينها.



وأضاف "رفعت" خلال لقائه في برنامج «دنيا تانية» مع الإعلامية «فاطمة شنآن» المذاع على قناة"ltc"، أن الدكتور صلاح توفيق لاحظ حينها الموقف وقرر بعد كل كلمة يلقيها صدقي في البيان يهمس له بجملة "يا حافي".



وأوضح "رفعت"، كيف كان يمتص الرئيس الراحل محمد أنور السادات غضب المواطنين في الكثير من المواقف التي عاصرها.



الإسكان: حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية إلكترونيا



قال هانى يونس المتحدث بإسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قامت بالطرح الأول لعدد 2048 وحدة سكنية بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع عبر فضائية "أم بى سى مصر" أن وزراة الإسكان تشرف على تنفيذ الحى السكنى، لافتا إلى أن عدد وحدات هذا الحى 25 ألف وحدة.



وتابع: "الشقق، لها النصيب الأكبر فى هذا الحى أما الفيلات والتاون هاوس يبلغ عددها 1000 ".



أوضح يونس، أن وزارة الإسكان لأول مرة تقوم بطرح وحدات سكنية عن طريق الحجز الإلكتروني، لافتا إلى أن المواطن يعرف عن طريق الموقع الالكترونى كافة تفاصيل حجز الوحدة وبعدها يقوم بتحويل قيمة الحجز عن طريق البنك ثم يتم تحديد يوم للدخول على الموقع الإلكترونى مرة أخرى بعد الحصول على رقم الوحدة السكنية الخاصة به لحجزها .



طبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر



كشف الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب القصر العيني، عن الجديد في الأبحاث المتعلقة بـ علاجات أمراض السكر، موضحا أن كافة الأدوية المتواجدة في مصر لعلاج السكر تماثل المتواجدة في أي دولة في العالم.



وأضاف " الغزالي حرب " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه عقب الموافقة على أخذ الأنسولين عن طريق الفم سيمثل ذلك نقلة تاريخية في علاج مرض السكر وسيكون بديلا للحقن.



وتابع:" الأنسولين هو العلاج الرئيسي لأمراض السكر، وفي حال اعتماد أقراص الأنسولين سيتم الاستغناء عن الحقن"، موضحا أن الأبحاث دخلت مراحل التجارب العلمية.



استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة



قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العيني، إن المشروبات السكرية المصنعة واللحمة الحمراء من الممنوعات لمريض السكر والإنسان الطبيعي.



وأضاف " الغزالي حرب " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإسراف في تناول اللحوم الحمراء يشكل خطرا على صحة الإنسان، وذلك الخطر يزداد في المنطقة العربية نظرا إلى حبنا لتناول البروتينات.



ونصح أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العيني، بشرب عصائر طبيعية، وعدم الجمع بين كافة النشويات الموجودة الأرز والمكرونة والخبز في يوم واحد حتى لا يكتسب الفرد المزيد من الوزن، متابعا:" لا يوجد نظام طعام خاص بمريض السكر".



محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل



انتقد عصام عجاج المحامى مشروع قانون الأحوال الشخصية التى تقدمت به النائبة عبلة الهواري لمجلس النواب قائلا:" بعض مواد القانون بها إجحاف وشذوذ ضد الرجل".



ووجه عصام عجاج حديثه لـ عبلة الهوارى خلال استضافتهما ببرنامج "الجمعة فى مصر" المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، قائلا:" لما تخلى ترتيب الأب الرابع فى الحضانة دى مش منحة من حضرتك"، لافتا إلى أن القانون الذى تقدمت بها عبلة الهوارى لم يغير من الامر شيئا.



وطالب بأن يكون الأب الحاضن الأول للطفل بعد زواج الام.



ولفتت الهوارى، إلى أن القانون تم إحالته للجان المختصة وهى لجنه التضامن و لجنه الشئون الدستورية والتشريعية، لافته إلى أنه تم إرسال القانون الى الحكومه لإبداء الرأى ووضع الملاحظات.



صبري فواز: أنا مدمن قراءة وضيعت فلوسي على الكتب



ال الفنان صبري فواز، إن تعاونه مع المخرج خالد يوسف في ثلاثية الأفلام (دكان شحاتة، كلمني شكرا، كف القمر) بمثابة نقلة في مشواره الفني.



وكشف خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة "سي بي سي cbc"، الجمعة، عن أنه يحب الغناء وله طقس خاص قبل تصوير المشاهد، قائلا: "بشغل مزيكا بحبها، وأدندن معاها".



كما كشف عن حبه للقراءة منذ الصغر وحكى عن موقف طريف قائلا: "مدمن قراءة، وضيعت فلوسي على الكتب كنت في الإسكندرية وشوفت كشك وكان زي كنز ليا فاشتريت كتب كثيرة ولم أكن أملك ما يكفي من مال فاضطريت لدفع كل ما معي في جيبي حينها ولم يكفي لكن صاحب الكشك، قالي شكلك غاوي وبالفعل أخذ الفلوس ولم يتبقى معي مال لأعود للسكن، لاقيت موقف كفر الشيخ وركبت ونزلت قريتي لقيت خالي وطلبت يحاسبلي".



وكشف عن "أبوخ" موقف تعرض له بسبب قلة المال قائلا: "اضطريت ألغي ميعاد مع فتاة بسبب عدم امتلاكي مال كافي".



وقال عن شخصية عماد التي جسدها في مسلسل رحيم الذي عرض على شاشة "سي بي سي cbc" في المارثون الرمضاني لعام 2018 قال: "نجاح عماد له صدى واسع، رأيته بنفسي في مصر وبيروت، وعماد حقق جماهرية أكثر من الشخصيات الأخرى التي أدتها في رمضان".



مستقبل وطن: لا تصالح مع الإخوان



قال أشرف رشاد الشريف ، رئيس حزب مستقبل وطن، إنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا:" كل من وقف لحظة في الجبهة المعادية للوطن لا يمكننا أن نطرح فكرة المصالحة معه".



وأضاف "رشاد" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" جماعة الإخوان الإرهابية تبحث عن السياسة والحكم .. وتلوثت أيديهم بالدماء ".



وتابع مؤكدا:" فكرة التصالح غير واردة على الإطلاق ، لأننا مازلنا نعالج أخطاء عام الإخوان".

