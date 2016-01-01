أبطال الرجل الأخطر يحكون لمنى الشاذلي كواليس الفيلم

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على شاشة سي بي سي cbc، الجمعة، أسرة فيلم "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين، وسليمان عيد، وإدوارد والفنان القدير أحمد حلاوة.



وقال سامح حسين خلال الحوار أن الفيلم لا يصنف للأطفال فقط كبقية أعماله، مضيفًا "الفيلم للأسرة ولكل الأعمار".



وتابع "الفيلم بطولة جماعية، ولم يكن هناك مشكلة في توزيع الأدوار، لأن كل فنان حابب دوره وحابب الأبطال اللي حواليه".



وأوضح "كان بالفيلم روح تعاون، وكنت بضحك من مشاهد سليمان عيد وإدوارد".



وكشف الفنان أحمد حلاوة، عن أن "سامح حسين حينما كان يدرس في معهد فنون مسرحية، وكان طالبا ممتازا ويجسد تراجيدي وليس كوميدي".



أما سليمان عيد حكى موقفا كوميديا أثناء تصوير أحد مشاهد العمل قائلا "في مشهد بقول العمارة بقالها 10 سنين ماحدش يعرف مين صاحبها، دخل واحد غريب ماشي في الشارع في الكادر وقال ولا هتعرف".