ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أبطال الرجل الأخطر يحكون لمنى الشاذلي كواليس الفيلم

السبت 14/يوليه/2018 - 06:03 ص
ابطال فيلم الرجل
ابطال فيلم الرجل الأخطر
حمزة شعيب
استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على شاشة سي بي سي cbc، الجمعة، أسرة فيلم "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين، وسليمان عيد، وإدوارد والفنان القدير أحمد حلاوة.

وقال سامح حسين خلال الحوار أن الفيلم لا يصنف للأطفال فقط كبقية أعماله، مضيفًا "الفيلم للأسرة ولكل الأعمار".

وتابع "الفيلم بطولة جماعية، ولم يكن هناك مشكلة في توزيع الأدوار، لأن كل فنان حابب دوره وحابب الأبطال اللي حواليه".

وأوضح "كان بالفيلم روح تعاون، وكنت بضحك من مشاهد سليمان عيد وإدوارد".

وكشف الفنان أحمد حلاوة، عن أن "سامح حسين حينما كان يدرس في معهد فنون مسرحية، وكان طالبا ممتازا ويجسد تراجيدي وليس كوميدي".

أما سليمان عيد حكى موقفا كوميديا أثناء تصوير أحد مشاهد العمل قائلا "في مشهد بقول العمارة بقالها 10 سنين ماحدش يعرف مين صاحبها، دخل واحد غريب ماشي في الشارع في الكادر وقال ولا هتعرف".

ترشيحاتنا

فتاة سعودية تحضن ماجد المهندس على المسرح.. فيديو

كريم فهمي: أعشق الأهلى ولعبت للزمالك 9 سنوات

الفيفا يغرم منتخبي كرواتيا والسويد 50 ألف فرانك.. لهذا السبب

7 علامات تحذرية للسمنة

حملة نظافة بشارع المعز اليوم ضمن فعاليات عايزين شوارعنا نظيفة

رحمة حسن في دور العرض خلال أيام بعد تجاوز أزمة الصور

17 قذيفة على إسرائيل جراء الغارات الجوية بقطاع غزة

اختفاء مركب صيد مصري قادمة من ميناء مصراتة الليبي

دويتش فيله: بوتين لا يستطيع تحقيق آمال ترامب بإخراج إيران من سوريا

طارق حامد يتقاضى 50 % من قيمة عقده مع الزمالك

القليوبية فى أسبوع.. 7 من أبناء المحافظة بقائمة أوائل الثانوية.. وتعاون علمي وبحثي بين جامعتي بنها وهلسنكي الفنلندية.. والسجن 3 سنوات إلى 25 عاما لـ14 تاجر مخدرات

سر العربة 9 في حادث البدرشين .. الناجون: رأينا الموت بأعيننا .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

فيديو

حضري بلح الشام مع الشربيني كالمحترفين وبطريقة سهلة
للأكيلة.. 5 طواجن متنوعة للشيف الشربيني
لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا
6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟