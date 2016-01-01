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مرأة

تخلصي من شعر الإبط بموزة واحدة فقط .. بهذه الطريقة

السبت 14/يوليه/2018 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني السيدات من مشكلة ظهور الشعر تحت الإبط فهو يسبب الكثير من الإحراج لهن وخاصة صدور رائحة كريهة لهن فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من الشعر الزائد تحت الإبط بموزة واحدة فقط .

كشف موقع بولد سكاي عن هذا المكون لإزالة الشعر الزائد تحت الإبط بالموز والشوفان بدون آلام .


مكونات:
شوفان وموز

كيف نفعل:
1. أولا ، مزج بعض دقيق الشوفان لجعل مسحوق.
2. يهرس نصف موزة ويضاف إليها مسحوق الشوفان.
3. امزج المكونات معا وقم بتطبيقها على تحت الإبطين.
4. اتركه لمدة 15 دقيقة واشطفه بالماء البارد.
كرر هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع والعمل الإضافي سيتم فرز المشكلة.

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