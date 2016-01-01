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مرأة

حضري بلح الشام مع الشربيني كالمحترفين وبطريقة سهلة

السبت 14/يوليه/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
ييقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير بلح الشام بمذاق لا يقاوم و كالمحترفين و بطريقة سهلة وسريعة .

المقادير :

200 مل زيت 400 مل ماء 10 جم ملح 20 جم سكر 500 جم دقيق 8 بيضات 10 جم فانيليا شربات ثقيل بارد .

طريقة التحضير :

* يوضع زيت على النار مع الماء والملح والسكر والفانيليا ثم الدقيق ويقلبوا جيدا ثم يرفع من على النار ويوضع في العجان

* يضاف البيض ويعجن مرة اخرى حتى تصبح عجينة طرية ثم توضع في كيس حلواني

* تشكل اصابع وتقلى في الزيت ثم توضع في الشربات وتقدم

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