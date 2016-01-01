حضري بلح الشام مع الشربيني كالمحترفين وبطريقة سهلة

ييقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير بلح الشام بمذاق لا يقاوم و كالمحترفين و بطريقة سهلة وسريعة .



المقادير :



200 مل زيت 400 مل ماء 10 جم ملح 20 جم سكر 500 جم دقيق 8 بيضات 10 جم فانيليا شربات ثقيل بارد .



طريقة التحضير :



* يوضع زيت على النار مع الماء والملح والسكر والفانيليا ثم الدقيق ويقلبوا جيدا ثم يرفع من على النار ويوضع في العجان



* يضاف البيض ويعجن مرة اخرى حتى تصبح عجينة طرية ثم توضع في كيس حلواني



* تشكل اصابع وتقلى في الزيت ثم توضع في الشربات وتقدم