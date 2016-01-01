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أخبار العالم

عودة الرحلات الجوية في مطار النجف بالعراق بعد انسحاب المتظاهرين

السبت 14/يوليه/2018 - 01:52 ص
الرحلات الجوية فى
الرحلات الجوية فى مطار النجف
رويترز
قالت قناة العراقية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطار مدينة النجف بعد انسحاب متظاهرين.

وكان مئات العراقيين قد اقتحموا في وقت سابق اليوم المطار وأوقفوا الحركة الجوية في تلك المدينة المقدسة لدى الشيعة موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

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