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أخبار العالم

مقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم على نقطة عسكرية بمحافظة صلاح الدين العراقية

السبت 14/يوليه/2018 - 01:54 ص
مقتل وإصابة 3 أشخاص
مقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم على نقطة عسكرية
أش أ
أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية الجمعة بأن شخصا قتل وأصيب اثنان اخران بهجوم على نقطة عسكرية تابعة لمنزل النائب الاول لمحافظ صلاح الدين.

وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا، نقطة عسكرية تابعة لبيت النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب في منطقة العذية شمال الاسحاقين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين بجروح".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة امنية طوقت الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى قريب تلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

ويأتي هذا في وقت أفاد فيه مصدر مطلع في محافظة ذي قار، الجمعة، أن القوات الامنية افرجت اليوم عن المتظاهرين المعتقلين بسبب اعمال الشغب التي اندلعت قرب منزل محافظ ذي قار، بعد منعهم من الدخول.

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