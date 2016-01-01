ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المحكمة العليا الموريتانية ترفض قرار لجنة الانتخابات بتمديد إيداع الترشحات

السبت 14/يوليه/2018 - 01:54 ص
الإنتخابات المورتانية
الإنتخابات المورتانية
أش أ
أمرت المحكمة العليا الموريتانية مساء الجمعة برفض قرار لجنة الانتخابات بتمديد ايداع الترشحات للانتخابات البرلمانية والبلدية والاقليمية إلى السابع عشر يوليو الجاري.

وقالت وزارة الداخلية إنه بناء على منطوق الأمر الصادر عن المحكمة العليا الليلة والقاضي بتعليق تنفيذ محتوى بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق بتمديد الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للمجالس البلدية والجهوية، تعلن وزارة الداخلية واللامركزية أن آخر أجل لاستقبال الترشحات للمجالس البلدية والجهوية هو عند منتصف هذه الليلة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن آخر أجل لاستقبال الترشحات للمجالس البلدية والجهوية هو اليوم الجمعة عند منتصف الليل.

وكانت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات قد مددت الليلة الماضية فترة إيداع تصاريح الترشحات بالنسبة لانتخاب المستشارين البلديين والجهويين إلى يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر يوليو الجاري عند منتصف الليل بدل يوم غد.

واكد البيان أن اللجنة قررت السماح بالتسجيل عن بعد على اللائحة الانتخابية في عواصم المحافظات في المراكز المخصصة لذلك.
"وقالت اللجنة انه نظرا للتأخر الحاصل في إيداع تصاريح الترشحات لانتخابات المستشارين البلديين والجهويين، وبناء على طلب من الأحزاب السياسية، فإنها قررت تمديد فترة إيداع تصاريح الترشحات.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وإقليمية يوم الاول من سبتمبر القادم تشهد مشاركة المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات الانتخابية طيلة الاعوام التسعة الماضية.

ويطال التهديد بالحل عددًا من الأحزاب الموريتانية البالغ عددها 105 أحزاب في حال عجزها عن الحصول على نسبة واحد في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المقبلة.

كما يطول الحظر الأحزاب السياسية التي لم تشارك "في اقتراعين بلديين اثنين متواليين"، بحسب ما تنص عليه تعديلات قانون الأحزاب السياسية في موريتانيا.

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حادث قطار البدرشين

ترامب يهنئ مصر بمناسبة العيد الوطني

خالد عباس: تسليم الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية خلال عام

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة

وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد

طبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر .. فيديو

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2018.. 95% للطب.. و80% للهندسة

جومانا مراد تثير جدلا واسعا بسبب إطلالتها الصفراء

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم تشيلسي

استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو

توأم أوائل الثانوية العامة: بنذاكر 8 ساعات يوميا .. فيديو

ردا على إصابة ضابط.. إسرائيل تشن غارات مكثفة على قطاع غزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

فيديو

لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا
6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف
صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو
محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟