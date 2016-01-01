فتاة سعودية تحضن ماجد المهندس على المسرح.. فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير من حفل الفنان العراقي ماجد المهندس، الذي أحياه أمس بالسعودية، بحضور عام للجمهور نساء ورجال.



وظهر في مقطع الفيديو، فتاة سعودية تسرع نحو المسرح وتعتلي سلمه وتحتضن ماجد المهندس بشدة أمام الجمهور بعدما فشل منظمي الحفل في إبعادها عنه، لتظل محتضناه لثواني وسط صراخ الجمهور في الحفل.



وكان ماجد المهندس قد أحيى حفله الغنائي مع الفنان كاظم الساهر، في سوق عكاظ بمدينة الطائف السعودية، أمس الجمعة 13 يوليو، ضمن سلسلة حفلات سوق عكاظ الصيفية.