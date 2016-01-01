ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادي

السبت 14/يوليه/2018 - 01:56 ص
المجلس الوزاري للأمن
المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي
أش أ
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الامني.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد حاليا اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي" ، لافتا إلى أن "الاجتماع هو لمناقشة الوضع الأمني".

وشهدت بعض المدن العراقية ومنها كربلاء والناصرية والنجف والعمارة، اليوم الجمعة، احتجاجات على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن البصرة التي تشهد لليوم السابع على التوالي تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وانهاء البطالة بتوفير فرص عمل لابنائها، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

ترشيحاتنا

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

احد مصابي حادث البدرشين: القطار كان يسير بأقصى سرعة

تنسيق 2018 .. ننشر مصروفات جامعة الأهرام الكندية

جروس: معسكر ألمانيا نموذجي وسعيد بروح لاعبي الزمالك

تعرف على موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

توأم أوائل الثانوية العامة: بنذاكر 8 ساعات يوميا .. فيديو

استشاري يكشف أسباب عدم التئام جروح مريض السكر.. فيديو

طبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر .. فيديو

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2018.. 95% للطب.. و80% للهندسة

براءة فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

فيديو

لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا
6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف
صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو
محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟