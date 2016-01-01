المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادي

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الامني.



وقال المكتب - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد حاليا اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي" ، لافتا إلى أن "الاجتماع هو لمناقشة الوضع الأمني".



وشهدت بعض المدن العراقية ومنها كربلاء والناصرية والنجف والعمارة، اليوم الجمعة، احتجاجات على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن البصرة التي تشهد لليوم السابع على التوالي تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وانهاء البطالة بتوفير فرص عمل لابنائها، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة.