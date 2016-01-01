ترامب يهنئ مصر بمناسبة العيد الوطني

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفارة المصرية بمناسبة العيد الوطني حكومة وشعبًا مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية.. جاء ذلك في رسالة قرأتها يائل لامبرت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال حفل استقبال بمقر السفارة المصرية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية.



نظم السفير ياسر رضا سفير جمهورية مصر العربية في واشنطن والسيدة قرينته حفل الاستقبال بمقر السفارة بحضور جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستيفن مينوشن وزير الخزانة الأمريكي وعدد كبير من الوزراء السابقين وقيادات وأعضاء الكونجرس، والسفراء المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكبار المسئولين بالإدارة الأمريكية، والإعلاميين، والصحفيين، وممثلي مراكز الأبحاث، ورموز وأعضاء الجالية المصرية في واشنطن.



وألقي السفير ياسر رضا كلمة أكد فيها على الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والأمريكي، وعلي عمق العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى الرسمي، وحرص مسئولي الدولتين علي الارتقاء بها ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع، ومعربًا عن تطلعه لأن تشهد تلك العلاقات المزيد من التطور والإنجازات خلال السنوات القادمة.



كما وجه السفير ياسر رضا في كلمته الشكر لمسئولي الإدارة الأمريكية والكونجرس ولأصدقائه ولزملائه من المسئولين السابقين والإعلاميين، وممثلي مراكز الأبحاث، ولأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، ورؤساء المكاتب الفنية، وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن، وأبناء الجالية المصرية علي تعاونهم معه طوال فترة خدمته كسفير لجمهورية مصر العربية في واشنطن والتي ستنتهي قريبًا، واصفًا الروح التي كانت سائدة بينه وبين نظرائه وزملائه بالنموذجية والبناءة، ومكررًا اعتزازه الشديد بالعمل كسفير لمصر في واشنطن.